Екатеринбург, , 10:58 — REGNUM

В Свердловской области стартуют теледебаты кандидатов в депутаты Госдумы по Серовскому избирательному округу. Они будут транслироваться на Областном телевидении и «4 канале», сообщает интернет-издание «Новый день».

Теледебаты на Областном телевидении будут проходить в вечернее время и стартуют 13 августа. На «4 канале» теледебаты будут транслироваться в утренний период вещания. Первая такая программа состоится 14 августа.

Напомним, что 7 августа состоялось заседание регионального избиркома. В ходе него были утверждены графики телевизионного эфира для зарегистрированных кандидатов в депутаты.

Как сообщало ИА REGNUM, в Единый день голосования в Свердловской области пройдут выдоры депутата в Госдуму в Серовском избирательном округе, а в Орджоникидзевском окружном избирательном округе Екатеринбурга пройдут выборы депутата в региональное Законодательное собрание.