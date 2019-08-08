Белград, , 12:22 — REGNUM

Косовское управление пограничной полиции приняло решение не признавать сербские паспорта при въезде граждан на территорию Косово и Метохии. Согласно решению пограничной полиции, запрет на въезд не распространяется на лиц, которые имеют удостоверение личности и специальный сертификат для детей с фотографией. Об этом сообщает сербская общественная телерадиокомпания Радио и телевидение Сербии.

Примечательно, что пограничная полиция приняла данное решение без согласия министра внутренних дел Косово и без проведения стандартной процедуры публичного оглашения.

От данных мер пограничной полиции пострадают, в первую очередь, граждане выезжающие из центральной Сербии, которые путешествуют через Косово в Албанию, Черногорию и имеют при себе из документов только паспорт.

Полиция заявляет, что мера соответствует Брюссельскому соглашению 2011 года (Соглашение между Сербией и Косово, касающееся интеграции косовских с сербов в Косово, а также регулирующее ряд пограничных вопросов). Тем не менее, соглашение не запрещает использование паспорта в качестве единственного документа при перемещении.

В приграничных пунктах между Косово и центральной Сербией уже было отправлено обратно несколько семей с детьми и лиц, которые имели при себе только паспорт Республики Сербии.

В ответ на решение Управления пограничной полиции Косовской полиции директор Управления по делам Косово и Метохии Марко Джурич сказал, что Приштина ищет способ давления на граждан Сербии без какой-либо причины.