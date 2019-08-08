Белград, , 13:07 — REGNUM

Посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко заявил, что недавние заявления кандидата на пост посла США в Сербии Энтони Годфри «о пагубном влиянии Москвы в Европе» являются частью обычной риторики Вашингтона. По его словам, такие изречения не более чем выдумка, поскольку США опасаются за свое мировое господство. Об этом сообщает сербская общественная телерадиокомпания Радио и телевидение Сербии.

Александр Боцан-Харченко заявил, что Вашингтон «не жалеет сил на ведение неповоротливой идеологической борьбы и открытой пропаганды, не особо беспокоясь об аргументации в пользу своих выдумок».

Посол подчеркнул, что Москва в принципе не приемлет логику «антагонизма» и «конкуренции», навязанную такими комментариями американской стороны.

Боцан-Харченко также выразил удивление, что в основные задачи США в Сербии входят и те, что касаются исключительно внутренних дел Сербии.

«Это прямое вмешательство во внутренние дела страны. При всем этом, такая приоритетная задача, как активизация работы Специального трибунала по военным преступлениям АОК (Армия освобождения Косово), вообще не затрагивается», — добавил российский посол.