Аддис-Абеба, , 11:26 — REGNUM

Национальные службы разведки и безопасности Эфиопии и Судана подписали соглашение о совместной работе по борьбе с преступностью и терроризмом в приграничных районах двух стран. Соглашение было подписано генеральным директором Национальной службы разведки и безопасности (NISS) Эфиопии Демелашом Гебремихаилом и его суданским коллегой Абу Бакром Мустафой. Об этом сообщает эфиопское новостное издание Fana.

В соответствии с соглашением обе стороны будут прилагать совместные усилия для борьбы с терроризмом, незаконным провозом оружия и нелегальной финансовой деятельностью, торговлей людьми, а с приграничной и организованной преступностью посредством постоянного обмена информацией и актуализации данных. В заявлении NISS Эфиопии сообщается, что службы безопасности и внешней разведки обоих государств также договорились уже в ближайшее время начать осуществление серии операций по предотвращению вышеописанных преступлений в приграничной зоне.

Обе страны также в настоящее время занимаются борьбой с трансграничной организованной преступности путем создания и развертывания совместных вооруженных сил по обе стороны границы.