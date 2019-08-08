Сеул, , 13:41 — REGNUM

В Южной Корее сдержанно отреагировали на недавние ракетные пуски КНДР. В частности, советник президента по национальной безопасности Чон Ый Ён заявил, что эти инциденты не нарушают соглашений между двумя странами, сообщает южнокорейский информационный портал KBS.

Чон Ый Ён также напомнил, что Сеул и Пхеньян поддерживаю постоянный контакт по прямой телефонной линии; представители двух стран обсуждали и ракетные запуски. По мнению Чон Ый Ёна, действия КНДР, несомненно, являются серьезным вызовом, но в то же время не нарушают военного соглашения, заключённого год назад, в рамках которого Пхеньян обязывался прекратить испытания межконтинентальных ракет. Ракеты, испытанные в июле-августе, представляют собой баллистические реактивные снаряды с небольшим радиусом действия.

При этом, испытания, как утверждает Пхеньян, служат цели продемонстрировать недовольство отсутствием прогресса в переговорах с США и проведением военных учений на Юге.