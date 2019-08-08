Сеул, , 13:14 — REGNUM

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ обвинил Сеул в нарушении базового межгосударственного соглашения 1965 года. Об этом сообщает южнокорейское новостное издание «Чосон Ильбо».

Соответствующее заявление Синдзо Абэ сделал, выступая на мемориальном мероприятии по случаю годовщины бомбардировки Хиросимы. Премьер-министр напомнил, что все противоречия, касающиеся периода колониального владения Кореей в 1910—1945 годах, были урегулированы в договоре 1965 года. Поэтому все нынешние требования о выплате компенсаций жертвам принудительного труда и сексуальной эксплуатации со стороны японских колонистов несостоятельны.

Замечания Синдзо Абэ были сделаны на фоне ухудшающихся отношений между странами. Одной из причин кризиса стало решение Верховного суда Южной Кореи о конфискации имущества японских компаний, причастных к эксплуатации корейцев в первой половине прошлого века. Вслед за этим последовали ответные меры со стороны Токио в виде экспортных ограничений.