Сеул, , 12:25 — REGNUM

Власти Южной Кореи могут выпустить предостережение о нежелательности поездок в Японию. Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap со ссылкой на заявление МИД.

Причинами такого шага стали: обострение отношений между двумя странами, экономический конфликт и рост националистических настроений. МИД Южной Кореи полагает, что в Японии может быть небезопасно. В настоящий момент выезжающие в страну восходящего солнца уже получают предупреждения о нежелательности посещения некоторых мест, а южнокорейские авиакомпании массово отказываются от рейсов в Японию. Введение ограничений в будущем может негативно сказаться на и без того падающем туристическом потоке, считают политологи.

Ранее сообщалось о резком росте негативного отношения к Японии среди южнокорейских граждан, более 60% которых объявили бойкот продукции, произведённой в соседней стране. Граждане и правительство Южной Кореи требуют отмены экспортных ограничений, установленных в июле Токио, которые подрывают высокотехнологичную южнокорейскую промышленность.