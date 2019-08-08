Сеул, , 11:41 — REGNUM

Сеул председателя КНР Си Цзиньпина. Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap со ссылкой на дипломатические источники.

Си Цзиньпин Иван Шилов © ИА REGNUM

Рабочие переговоры, по данным агентства, ведутся уже давно, однако обсуждение предстоящего визита стало главной повесткой на встрече глав МИД двух стран, прошедших на прошлой неделе в Бангкоке.

Южная Корея заинтересована в поиске новых поставщиков и расширении экспортных рынков после того, как Япония ввела ограничения на торговлю. В свою очередь, Китай стремится восстановить отношения, испорченные в 2017 году из-за размещения в Южной Корее американских комплексов ПРО THAAD, а также скоординировать позиции в переговорах о денуклеаризации КНДР. Не исключено, что Южная Корея будет использована в качестве посредника для переговоров с США на фоне эскалации торговой войны, полагают политологи.

Точные даты визита пока не называются, но, как сообщил источник, это произойдёт в течение одного-двух месяцев.