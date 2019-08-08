Киев, 8 августа 2019, 10:46 — REGNUM
Задолженности Украины перед Содружеством независимых государств (СНГ) нет, и не может быть в принципе, заявил заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар, сообщило 8 августа информационное агентство «Укринформ».
Чиновник добавил, что с 2014 года Украина перестала платить взносы в бюджет СНГ и не подписывала решений о бюджете органов Содружества, то есть не брала на себя обязательства по уплате взносов.
Он отметил, что Украина максимально снизила своё участие в деятельности СНГ, ликвидировав своё представительство.
Как сообщало ИА REGNUM, согласно данным МИД РФ, задолженность Украины перед СНГ превысил сумму в 300 млн рублей.
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