Киев, , 10:46 — REGNUM

Задолженности Украины перед Содружеством независимых государств (СНГ) нет, и не может быть в принципе, заявил заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар, сообщило 8 августа информационное агентство «Укринформ».

"Украина никогда не была членом этого Содружества, поскольку не подписала Устав СНГ. Мы были государством-основателем и участником Содружества, в свое время это имело смысл, но уже шестой год подряд Украина не подписывает ни одного документа, который принимается органами СНГ», — рассказал он.

Чиновник добавил, что с 2014 года Украина перестала платить взносы в бюджет СНГ и не подписывала решений о бюджете органов Содружества, то есть не брала на себя обязательства по уплате взносов.

«Поэтому никакой задолженности не может существовать в принципе», — подчеркнул Боднар.

Он отметил, что Украина максимально снизила своё участие в деятельности СНГ, ликвидировав своё представительство.

«Более того, мы проводим масштабную инвентаризацию договоров, заключённых Украиной в рамках СНГ. А это около 240 документов. Уже прекращено действие 15 соглашений, которые не соответствуют нашим национальным интересам, продолжается работа по прекращению действия еще более 70 соглашений. Но всё, что соответствует нашим интересам, будет оставаться действующим», — рассказал дипломат.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно данным МИД РФ, задолженность Украины перед СНГ превысил сумму в 300 млн рублей.

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