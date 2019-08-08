Анкара, , 10:33 — REGNUM

Президент Турции быстро сближается с Россией, и сближение, вероятно, будет продолжаться, но Реджеп Тайип Эрдоган никогда не откажется от фактора Крыма, чтобы держать Россию на коротком поводке, отметил в четверг, 8 августа, главный редактор ИА REGNUM Модест Колеров, комментируя высказывания президента Турции о непризнании Крыма.

Модест Колеров Дарья Антонова © ИА REGNUM

Как сообщалось ранее, 7 августа в ходе встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским Эрдоган заявил, что Турция не признаёт воссоединение Крыма с Россией. Также он назвал крымских татар «важным элементом связей» между Турцией и Украиной и отметил, что Турция продолжит считать защиту прав крымских татар и сохранение их национальной идентичности своим приоритетом.

«Позиция Эрдогана по Крыму никогда не менялась. Он всегда был против присоединения Крыма к России.

Это продиктовано вовсе не фактором крымских татар, о котором иногда говорят в отношениях с Турцией. Турция — большая страна, бывшая империя. Крымские татары — видная часть в политическом классе страны. Но таких мозаичных частей у Турции, как бывшей империи, много. И они вовсе не всегда диктуют ей свою риторику.

Эрдоган быстро сближается с Россией. Вероятно, сближение будет продолжаться. Но Эрдоган никогда не откажется от фактора Крыма, чтобы держать РФ на коротком поводке. Тот, кто в России удивляется этому, просто наивный и глупый человек. Все без исключения стратегические отношения России с другими государствами — это отношения, при которых обе стороны взаимно держат друг друга на коротком поводке. Белоруссия — союзник РФ, участник Союзного Государства, но она тоже не признает российский Крым. И Россия ничего с этим сделать не может.

Такова реальность, и пикейным жилетам в России надо к ней привыкать. Крым — российский, чего бы это нам ни стоило. Надевать на себя траур из-за того, что исторически временный Эрдоган этого не признает, — значит просто капитулировать и не защищать наши национальные интересы», — отметил Модест Колеров.