Челябинск, , 10:30 — REGNUM

В Челябинской области мэр Магнитогорска Сергей Бердников назначен заместителем губернатора. Документ подписал врио главы региона Алексей Текслер.

Сергей Бердников Gubernator74.ru

Свои обязанности Бердников будет исполнять на общественных началах, уточнили в пресс-службе губернатора.

Чиновник родился в Магнитогорске 21 октября 1962 года. Практически вся его жизнь связана с родным городом. Свой трудовой путь он начал в 1981 году слесарем. 28 сентября 2016 года Бердников стал врио мэра Магнитогорска, спустя немногим меньше месяца, 25 октября, был назначен полноправным главой города.