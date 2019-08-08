Джакарта, , 10:26 — REGNUM

Вице-президент Индонезии Юсуф Калла заявил, что Джакарта должна использовать торговую войну между Китаем и США для продажи товаров, которые Китай экспортирует в США, по более низкой цене, сообщает Antaranews.

«Мы используем свой интеллект в инциденте, то есть, если это настоящая война, то как мы продаем «пули». Теперь у нас есть возможность продавать товары в США по более низкой цене», — пояснил вице-президент Индонезии.

По его словам, Индонезия получила возможность занять китайский рынок в США благодаря высоким импортным тарифам, установленным американским президентом Дональдом Трампом для импорта из Китая.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представитель центра политических исследований Индонезии (CIPS) Пинкан Одрин заявил, что торговая война между США и Китаем может быть использована Индонезией для увеличения своего экспортного потенциала в США.

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