Приштина, , 12:07 — REGNUM

Премьер-министр Косово в отставке Рамуш Харадинай разместил на своем аккаунте в социальной сети Facebok ответ на заявление начальника штаба Сербской Армии генерала Милана Мойсиловича о том, что Россия как стратегический партнер Сербии продолжит поддерживать его страну.

Албанское новостное агентство «Telegrafi» приводит полный текст публикации Харадиная:

«Новый командующий старой и пользующейся дурной славой армии Сербии Милан Мойсилович, кажется, заявил, что они пользуются поддержкой русской армии в связи с вызовами в Косово. Напомним ему, что и Милошевич думал также, но кончил плохо. Они должны прекратить эти провокации».

Напомним, в ходе официального визита в Москву начальник Штаба сербской армии заявил, что тщательно проанализировав ситуацию в Косово, он пришел к выводу, что односторонние шаги Приштины являются угрозой безопасности сербов.