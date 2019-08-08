Белград, , 11:24 — REGNUM

Глава МИД Сербии Ивица Дачич заявил о намерении призвать сербов, живущих в США (сербская диаспора в США насчитывает около 650 000 человек), поддержать кандидатуру нынешнего президента США Дональда Трампа на выборах.

Как сообщает албанское новостное агентство «Telegrafi», Дачич подчеркнул, что со стороны сербов было бы разумным способствовать формированию более благоприятного отношения к Сербии в новой администрации в Вашингтоне.

Дачич заявил, что задачей сербов в США является распространение правды о Косово и позиции Сербии по поводу края.

«Сейчас Сербия находится в гораздо более выгодной позиции, чем в прежние годы. Сейчас в Вашингтоне есть политическая воля выслушивать наши позиции. Однако это не значит, что мы удовольствуемся этим, напротив, мы будем прикладывать больше усилий, чтобы укрепить наши позиции и увеличить число друзей в США, приобрести больше сенаторов и конгрессменов, лиц, занимающих ключевые посты, которые бы поддерживали нас», — заявил Дачич.