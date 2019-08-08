Приштина, 8 августа 2019, 11:44 — REGNUM

Премьер-министр Косово в отставке Рамуш Харадинай, выступая с речью на памятном мероприятии в селении Вранич в Джакове, посвященному памяти косоваров, сражавшихся и погибших в бою против сербских вооруженных сил, заявил, что Косово всё ещё не стало 100% государством, и потому стоит без колебаний заполнить то, что осталось до полноценной государственности.

Рамуш Харадинай
Рамуш Харадинай
Oscepa.org

Как сообщает албанское новостное агентство «Telegrafi», Харадинай заявил, что те, кто устали от вызовов, сопряженных с государственностью, должны уйти с дороги, и оставить место другим. В Косово слова экс-премьера восприняли как относящиеся к президенту Республики Хашиму Тачи.

Рамуш Харадинай, один из лидеров Армии освобождения Косово (УЧК) в 1998—1999, призвал сограждан брать пример с бойцов УЧК и без колебаний, не останавливаясь перед жертвами делать все необходимое для того, чтобы обеспечить государственность Косово.