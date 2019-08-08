Москва, , 10:15 — REGNUM

Охлаждение отношений между нынешним президентом Киргизии Сооронбаем Жээнбековым и экс-президентом Алмазбеком Атамбаевым произошло практически сразу же после последних выборов президента страны. Между двумя политиками существовали договоренности, которые были зафиксированы в Москве. Однако именно Жээнбеков (точнее клан Жээнбековых) нарушил эти договоренности, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель «Института региональной экспертизы» Дмитрий Михайличенко.

«Обвинения в коррупции и прочая риторика в адрес Алмазбека Атамбаева, на мой взгляд, политически мотивированы. Я допускаю, что некоторые обвинения имеют под собой почву, однако основной мотив здесь политический, а не правовой (соблюдение закона).

Вместо того чтобы заниматься развитием экономики страны, команда действующего президента сводит счеты с предыдущим и фактически устраивает передел», — пояснил эксперт.

Пример Киргизии показывает, что конкурентных выборов (при всей условности этого понятия в контексте Киргизии) явно недостаточно для устойчивого развития.

К сожалению, по его мнению, Киргизия не может преодолеть внутриэлитные противоречия и по-прежнему находится в зоне турбулентности. В контексте транзитных процессов в различных странах постсоветского пространства (в том числе и в самой России) киргизский кейс, безусловно, показателен.

«В киргизской конфигурации власти очень важна позиция России. С одной стороны, президент России Владимир Путин принял Атамбаева несколько недель назад (что само по себе значимый политический жест). Однако, с другой стороны, Кремль четко дает понять, что фигура Жээнбекова устраивает Москву.

Более того, Москва не заинтересована ни в какой фронде и клановых противостояниях в Бишкеке. Соответственно, силовые меры, предпринятые в адрес Атамбаева, также одобрения Москвы не получат», — высказал свою точку зрения Михайличенко.

Как сообщало ИА REGNUM, бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев, оказав сопротивление силовикам, грубо нарушил конституцию. Такое заявление сегодня, 8 августа, в ходе заседания Совета безопасности республики сделал президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков.

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