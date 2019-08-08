Москва, 8 августа 2019, 10:15 — REGNUM
Охлаждение отношений между нынешним президентом Киргизии Сооронбаем Жээнбековым и экс-президентом Алмазбеком Атамбаевым произошло практически сразу же после последних выборов президента страны. Между двумя политиками существовали договоренности, которые были зафиксированы в Москве. Однако именно Жээнбеков (точнее клан Жээнбековых) нарушил эти договоренности, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель «Института региональной экспертизы» Дмитрий Михайличенко.
Пример Киргизии показывает, что конкурентных выборов (при всей условности этого понятия в контексте Киргизии) явно недостаточно для устойчивого развития.
К сожалению, по его мнению, Киргизия не может преодолеть внутриэлитные противоречия и по-прежнему находится в зоне турбулентности. В контексте транзитных процессов в различных странах постсоветского пространства (в том числе и в самой России) киргизский кейс, безусловно, показателен.
Как сообщало ИА REGNUM, бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев, оказав сопротивление силовикам, грубо нарушил конституцию. Такое заявление сегодня, 8 августа, в ходе заседания Совета безопасности республики сделал президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков.
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