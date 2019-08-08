Бишкек, , 10:09 — REGNUM

«Алмазбек Атамбаев грубо попрал Конституцию и законы Киргизии, оказав жесткое вооруженное сопротивление проведению следственных мероприятий в рамках закона», — заявил президент Сооронбай Жээнбеков сегодня, 8 августа, в ходе заседания совета безопасности республики.

Глава государства отметил, что «Киргизия является правовым государством, а потому долг государства — обеспечение неукоснительного соблюдения требований закона всеми гражданами».

Киргизстанский лидер обратился к членам совета безопасности, подчеркнув необходимость исполнения всех мероприятий по сохранению законности, мира и безопасности в стране.

Сооронбай Жээнбеков поручил руководству госкомитета нацбезопасности, министерства внутренних дел и генеральной прокуратуры безотлагательно предпринять необходимые для этого меры.

Пресс-служба главы государства отмечает, что «по итогам заседания было принято соответствующее решение». Какое именно — не уточняется.