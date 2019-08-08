Бишкек, 8 августа 2019, 10:07 — REGNUM
Пограничная служба Киргизии усилила охрану некоторых пограничных объектов из-за беспорядков, произошедших в селе Кой-Таш во время неудавшейся попытки спецслужб республики арестовать экс-президента Алмазбека Атамбаева, сообщают киргизстанские СМИ.
В ведомстве отмечают, что в целом пограничники Киргизии и находящиеся в их ведении контрольно-пропускные пункты на внешних рубежах страны продолжат работать в штатном режиме, поскольку произошедшее никак не отразилось на работе пограничной службы.
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