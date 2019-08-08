Москва, , 10:07 — REGNUM

Попытка силового ареста бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева является внутренним делом страны, заявила 8 августа официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Это событие мы рассматриваем как внутреннее дело страны, и также посольство выпустило рекомендацию россиянам избегать район проведения операции, если она продолжится», — сказала Захарова в интервью «Эхо Москвы», добавив, что более глубокая оценка этим событиям будет дана МИД РФ позже.

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Как сообщало ИА REGNUM, 7 августа в Киргизии произошла попытка силового ареста бывшего президента Казахстана Алмазбека Атамбаева. Сторонники экс-президента отбили атаку спецназа и продолжают удерживать позиции. В министерстве здравоохранения республики сообщили о 52 пострадавших и одном погибшем.

Сам Атамбаев заявил, что силовикам не стоит «стрелять в свой народ», так как это «очень плохо кончится». По его словам, при попытке штурма его дома пострадали мирные люди, и признался, что потрясен «цинизмом действующих властей».

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