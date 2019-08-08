Бишкек, , 10:00 — REGNUM

Министерство внутренних дел в ходе досудебного производства установило прямую причастность бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева к незаконному досрочному освобождению криминального авторитета Азиза Батукаева. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

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Как утверждает милицейское ведомство, следственные органы в ходе расследования уголовного дела выяснили, что по прямому указанию экс-президента Атамбаева было организовано освобождение «вора в законе» Батукаева путем постановки подложного медицинского диагноза о якобы неизлечимой тяжелой болезни.

В МВД подчеркивают, что представителям бывшего президента Киргизии трижды вручали повестки о вызове Алмазбека Атамбаева на допрос в министерство, однако экс-глава государства отказался, не имея на то уважительных причин. А потому, в соответствии с законодательством республики, правоохранительные органы имели право принудительно его доставить на допрос.

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ИА REGNUM напоминает, что в 2006 году в Киргизии суд приговорил одного из самых известных киргизстанских «воров в законе» Азиза Батукаева к 16 годам и 8 месяцам тюрьмы за торговлю и употребление наркотиков, незаконное приобретение и хранение оружия, а также за организацию массовых беспорядков.

Впоследствии его адвокаты представили суду медицинские справки, гласящие о том, что Батукаев якобы болен острым лейкозом и тяжелой формой цирроза печени. В апреле 2013 года Нарынский городской суд выпустил криминального авторитета на свободу, позволив ему уехать «умирать на малую родину» — в Чечню.

Затем выяснилось, что результаты анализов, доказывавших наличие у Батукаева смертельной болезни, являются подделкой. И в марте 2014 года Нарынский городской суд отменил свое решение, и в мае того же года Азиз Батукаев был объявлен в международный розыск.

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