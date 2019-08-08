Вашингтон, 8 августа 2019, 09:48 — REGNUM
Состояние транспортной инфраструктуры США имеет важное значение для будущего американского сельского хозяйства, заявил президент организации The Fertilizer Institute Крис Ян в статье для издания The Hill.
Глава The Fertilizer Institute также добавил, что «недавнее наводнение в штатах Среднего Запада продемонстрировало, насколько уязвима наша инфраструктура, насколько обширный характер приобрело аварийное состояние инфраструктурных объектов и в сколь короткий срок могут быть разрушены критически важные продовольственные цепочки поставок».
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