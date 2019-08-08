Вашингтон, , 09:48 — REGNUM

Состояние транспортной инфраструктуры США имеет важное значение для будущего американского сельского хозяйства, заявил президент организации The Fertilizer Institute Крис Ян в статье для издания The Hill.

«США остаются ведущим мировым экспортёром сельскохозяйственной продукции. Для того, чтобы США сохранили свои позиции в данной сфере, необходима надёжная инфраструктурная сеть для обеспечения доставки критически важных ресурсов», — заявил Ян.

Глава The Fertilizer Institute также добавил, что «недавнее наводнение в штатах Среднего Запада продемонстрировало, насколько уязвима наша инфраструктура, насколько обширный характер приобрело аварийное состояние инфраструктурных объектов и в сколь короткий срок могут быть разрушены критически важные продовольственные цепочки поставок».

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