Вашингтон, 8 августа 2019, 09:47 — REGNUM
Неискренние заявления государственного секретаря США Майка Помпео в отношении Ирана не заслуживают никакого доверия, заявил журналист Дэниел Ларисон в статье для издания The American Conservative.
Ларисон также добавил, что администрация США отчаянно нуждается в доказательствах того, что её провальная политика в отношении Ирана не оказалась провальной, поэтому Вашингтон будет хвататься за любую возможность, чтобы доказать обратное.
Напомним, ранее Помпео опубликовал свою статью в USA Today, в которой он подчеркнул, что, помимо увеличения издержек экспансионистской политики Ирана, США также стремятся к «более мирным и стабильным отношениям», а также хотят обеспечить процветание иранских граждан, «которого они заслуживают».
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