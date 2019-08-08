Вашингтон, , 09:47 — REGNUM

Неискренние заявления государственного секретаря США Майка Помпео в отношении Ирана не заслуживают никакого доверия, заявил журналист Дэниел Ларисон в статье для издания The American Conservative.

«Не понимаю, почему газеты потакают Помпео, публикуя его неискренние пропагандистские статьи. Басни администрации президента США Дональда Трампа, оправдывающие несправедливый ущерб, который Вашингтон причинил более чем 80 млн гражданам Ирана, не заслуживают доверия», — заявил Ларисон.

Ларисон также добавил, что администрация США отчаянно нуждается в доказательствах того, что её провальная политика в отношении Ирана не оказалась провальной, поэтому Вашингтон будет хвататься за любую возможность, чтобы доказать обратное.

«Решение США о введение санкций против Хаменеи и министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа разоблачило американскую ложь на глазах у всего мира», — отметил Ларисон.

Напомним, ранее Помпео опубликовал свою статью в USA Today, в которой он подчеркнул, что, помимо увеличения издержек экспансионистской политики Ирана, США также стремятся к «более мирным и стабильным отношениям», а также хотят обеспечить процветание иранских граждан, «которого они заслуживают».

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