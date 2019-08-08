Вашингтон, 8 августа 2019, 09:45 — REGNUM
В штате Аляска продолжается серьёзная политическая схватка за бюджет штата, заявил американский финансовый журналист, комментатор и писатель Джастин Фокс в статье для издания Bloomberg.
Напомним, вместо использования обычных налогов с 1980-х годов Аляска начала использовать налоги и роялти от добычи нефти и газа для финансирования деятельности правительства штата, а также выплаты жителям своего рода универсального базового дохода.
Правительство штата не взимает с жителей никаких налогов на имущество или налогов с продаж в пределах штата.
Недавно губернатор штата Аляска Майк Данливи воспользовался правом вето, чтобы значительно сократить бюджетные расходы. Противники Данливи запустили против него кампанию по отзыву.
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