Москва, , 09:40 — REGNUM

Слова президент Турции Реджепа Эрдогана относительно Крыма — это дежурная политическая риторика, заявил корреспонденту ИА REGNUMавтор телеграм-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов.

«Гораздо важнее, что на самом деле происходит в двусторонних отношениях России и Турции. А это проекты и в газовой сфере, и в атомной энергетике, и в сфере туризма и торговли, а также совместная политика в отношении событий в Сирии», — отметил политолог.

Да и покупка С-400 — это первый факт сотрудничества России со страной — членом НАТО в области поставки серьезных оборонительных вооружений в современной истории.

«Эрдоган всё прекрасно понимает в отношении событий на Украине и, возможно, готовит себе роль посредника, которую до сих пор пытается играть президент Белоруссии Александр Лукашенко», — считает Баширов.

Как сообщало ИА REGNUM, резидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в очередной раз заявил, что его страна не признает возвращения Крыма в состав Российской Федерации.

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