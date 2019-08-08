Москва, 8 августа 2019, 09:40 — REGNUM
Слова президент Турции Реджепа Эрдогана относительно Крыма — это дежурная политическая риторика, заявил корреспонденту ИА REGNUMавтор телеграм-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов.
Да и покупка С-400 — это первый факт сотрудничества России со страной — членом НАТО в области поставки серьезных оборонительных вооружений в современной истории.
Как сообщало ИА REGNUM, резидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в очередной раз заявил, что его страна не признает возвращения Крыма в состав Российской Федерации.
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