Берлин, , 09:42 — REGNUM

Жители Германии благодарны России за вклад в объединение страны 30 лет назад. Об этом заявил вице-председатель бундестага Вольфганг Кубики в интервью телеканалу ZDF.

В недавнем выпуске программы Politbarometer было отмечено, что большинство жителей Восточной Германии хотели бы ослабления антироссийских санкций, тогда как в западной части страны так считают около 30% населения.

«Люди понимают, что за то, что произошло в Германии, они должны благодарить русских», — прокомментировал изложенное в программе Кубики.

Он добавил, что прежде жители ГДР тесно общались с Советским Союзом. В отличие от жителей западной Германии, они понимали, какой ущерб понесла Россия в Первой и Второй мировых войнах.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель Восточного комитета немецкой экономики Вольфганг Бюхеле предупредил о негативных последствиях санкций США, направленных против газопровода «Северный поток — 2».

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