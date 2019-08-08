Бишкек, , 09:25 — REGNUM

Жители Киргизии будут нести ответственность за распространение призывов к противоправным акциям, говорится 8 августа в заявлении госкомитета национальной безопасности (ГКНБ) Республики.

В ведомстве отметили, что в настоящее время через социальные сети распространяются «провокационные сообщения о призыве граждан к противоправным акциям».

«В случае выявления лиц, распространяющих провокационные сообщения, ГКНБ оставляет за собой право объявить им официальное предостережение», — говорится в заявлении.

Читайте также: Сторонники Атамбаева готовы начать бессрочный митинг в Бишкеке

Как сообщало ИА REGNUM, 7 августа в Киргизии была предпринята попытка штурма дома экс-президента страны Алмазбека Атамбаева в посёлке Кой-Таш. В результате пострадали 48 человек, четверо из них обратились за помощью с огнестрельными ранениями. От полученных ранений скончался один человек.

Сам Атамбаев заявил, что силовикам не стоит «стрелять в свой народ», так как это «очень плохо кончится». По его словам, при попытке штурма его дома пострадали мирные люди, и признался, что потрясен «цинизмом действующих властей».

Читайте также: Жээнбеков обвинил Атамбаева в грубом нарушении конституции