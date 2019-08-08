Бишкек, , 09:22 — REGNUM

Подготовка к заседанию Межправительственного совета стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в киргизском городе Чолпон-Ата продолжается. Об этом сообщает 8 августа пресс-секретарь российского посольства в Киргизии Виктор Харченко.

«Рабочие группы работают в штатном режиме», — приводит слова дипломата ТАСС.

Встреча глав правительств стран ЕАЭС должна состояться 9 августа, она будет посвящена формированию общего финансового рынка и проработке перспективных инициатив в цифровой экономике. Россию на заседании представит премьер-министр Дмитрий Медеведев.

Как сообщало ИА REGNUM, сомнения в проведении заседания Межправсовета ЕАЭС в Чолпон-Ате были связаны с событиями в посёлке Кой-Таш. Там7 августа попытались взять штурмом дом бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева, который, предположительно, причастен к ряду преступлений. Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков 8 августа заяил о необходимости безотлагательных мер для «сохранения законности, мира и безопасности в стране».

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