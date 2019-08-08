Париж, , 09:22 — REGNUM

В министерстве иностранных дел Франции выразили обеспокоенность в связи с появлением новых сообщений о запусках баллистических ракет в КНДР 6 августа, сообщает внешнеполитическое ведомство Франции.

Запуск северокорейской баллистической ракеты Sohu.com

МИД Франции вновь осуждает запуски баллистических ракет, что подрывает региональную и международную безопасность и стабильность.

Французское ведомство призывает Северную Корею соблюдать резолюции Совета Безопасности ООН и воздержаться от провокаций и ракетных обстрелов.

«Франция призывает Северную Корею как можно скорее возобновить диалог с Соединенными Штатами по вопросу о денуклеаризации. Это условие прочного мира в регионе. Пока эта цель не будет достигнута, санкции Совета Безопасности ООН будут сохраняться», — говорится в заявлении МИД Франции.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 августа с территории КНДР были выпущены две ракеты в сторону Японского моря.

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