Париж, 8 августа 2019, 09:22 — REGNUM
В министерстве иностранных дел Франции выразили обеспокоенность в связи с появлением новых сообщений о запусках баллистических ракет в КНДР 6 августа, сообщает внешнеполитическое ведомство Франции.
МИД Франции вновь осуждает запуски баллистических ракет, что подрывает региональную и международную безопасность и стабильность.
Французское ведомство призывает Северную Корею соблюдать резолюции Совета Безопасности ООН и воздержаться от провокаций и ракетных обстрелов.
«Франция призывает Северную Корею как можно скорее возобновить диалог с Соединенными Штатами по вопросу о денуклеаризации. Это условие прочного мира в регионе. Пока эта цель не будет достигнута, санкции Совета Безопасности ООН будут сохраняться», — говорится в заявлении МИД Франции.
Как сообщало ИА REGNUM, 6 августа с территории КНДР были выпущены две ракеты в сторону Японского моря.
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