Эрбиль, Ирак, , 09:14 — REGNUM

Президент Иракского Курдистана Нечирван Барзани провел переговоры с патриархом Халдейской католической церкви Луи Рафаэлем Сако, об этом 7 августа сообщает Kurdistan.ru.

Духовный лидер поздравил главу курдской автономии с избранием на пост и выразил благодарность за проводимую Эрбилем политику мирного сосуществования всех конфессий.

Власти Иракского Курдистана с 2014 года приняли на своей территории десятки тысяч христианских беженцев, вынужденных покинуть свои дома из-за нашествия боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Напомним, несмотря на то, что власти Ирака еще в декабре 2017 года заявляли о полной победе над террористами, ситуация в стране продолжает оставаться напряженной. В курдской автономии на сегодняшний день проживают порядка 1 млн 400 тыс. временно перемещенных лиц, опасающихся возвращаться в свои дома.

Читайте ранее в этом сюжете: Курдская правозащитница поблагодарила Барзани за признание геноцида езидов