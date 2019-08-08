Анкара, , 09:06 — REGNUM

Турция не признаёт российский Крым и продолжит «защиту прав» крымских татар. Об этом турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Сегодня я еще раз подтвердил, что Турция всегда будет поддерживать независимость Украины», — подчеркнул Эрдоган.

Он назвал крымских татар важным элементом, связывающим Турцию и Украину, и отметил, что «защита прав» крымских татар и сохранение их национальной идентичности останется приоритетом для Анкары.

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Как сообщало ИА REGNUM, Зеленский прибыл с рабочим визитом в Турцию 7 августа. Это первое официальное посещение украинским лидером Турции с «насыщенной программой и важными встречами», как отметил посол Украины Андрей Сибига.

Напомним, приосединение Крыма к РФ поддержали в 2014 году на референдуме более 95% жителей региона. Глава Крыма Сергей Аксенов назвал предателями и врагами тех, кто распространяет ложь о якобы нарушенных правах крымско-татарского народа.

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