Хабаровск, , 09:21 — REGNUM

В Хабаровске пройдет митинг под лозунгом «За допуск к выборам независимых кандидатов». Акцию уже согласовала мэрия краевой столицы. Инициатор митинга — «Либертарианская партия России», — передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Один из инициаторов митинга, Алексей Ворсин, утверждает, что избирком безосновательно отклонил его подписные листы при выдвижении в кандидаты на выборах депутатов думы Хабаровска, которые состоятся в единый день голосования 8 сентября. По словам Ворсина, комиссия сослалась на то, что бланки неустановленной формы, сам же кандидат говорит, что скачал их с сайта избиркома.

Митинг пройдёт 10 августа на Комсомольской площади.

Как сообщало ИА REGNUM, по мнению доктора политических наук Илдуса Ярулина, ситуация накануне выборов в Хабаровском крае непредсказуема. Народ не верит партиям, в депутаты идут сотни малоизвестных людей, спрогнозировать, каким будет состав нового регионального парламента не возьмется никто.