Екатеринбург, , 09:00 — REGNUM

В Екатеринбурге сменился генеральный консул ФРГ. Об этом сообщает ЕАН.

Новым генконсулом назначили Матиаса Крузе. У дипломата — богатый международный опыт. Свою карьеру он начал в 1993 году, за это времени он работал в посольствах или консульствах в Казахстане, Италии, Румынии, Катаре и США.

До назначения в Екатеринбург Крузе работал в центральном аппарате МИД Германии. В сфере его деятельности были вопросы экономического сотрудничества и улучшение отношений со странами Центральной Азии.

По словам самого Крузе, он рад своему назначению. Дипломат заявил, что является поклонником русской культуры.

Напомним, предыдущий генконсул ФРГ в Екатеринбурге Штефан Каиль проработал в городе четыре года. Именно при Каиле произошёл неприятный инцидент: в центре Екатеринбурга ограбили сотрудника консульства.

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