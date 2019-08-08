Вашингтон, , 08:46 — REGNUM

Государственный департамент Соединенных Штатов поднял уровень опасности поездок в Гонконг с первого до второго (из четырех), сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что с июня 2019 года в ряде районов Гонконга состоялось несколько крупных и небольших политических демонстраций, некоторые из которых привели к жестким столкновениям. При этом демонстрации, скорее всего, продолжатся, уверены в Госдепе.

В связи с этим гражданам США рекомендуется при поездках в Гонконг «проявлять повышенную осторожность», избегать мест проведения демонстраций и следить за информацией СМИ, заявили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, массовые протесты в Гонконге вызвало рассмотрение законопроекта о выдаче КНР жителей Гонконга, которые подозреваются в нарушении китайских законов. Протестные акции продолжаются уже несколько месяцев. К митингующим присоединились и несколько тысяч государственных служащих.

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