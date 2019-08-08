Лондон, , 08:44 — REGNUM

«Британская лейбористская партия была бы готова разрешить проведение второго референдума о независимости Шотландии, заявил второй человек в партии Джон Макдоннелл, — сообщает 7 августа, испанское издание ABC. — Представитель лейбористов сказал в ходе Эдинбургского фестиваля Fringe, что его партия не стала бы препятствовать повторному голосованию».

«Мы не стали бы так блокировать что-либо. Позволили бы шотландцам голосовать. Это демократия», — объяснил политик.

Результаты опроса, опубликованные в понедельник, 5 августа, за подписью политического аналитика Майкла Ашкрофта, показали, что шотландцы действительно хотят проголосовать заново в ближайшие два года. За шотландскую независимость высказались 46% опрошенных, в то время как 43% ответили, что предпочли бы остаться гражданами Соединенного Королевства. Всего в опросе принимали участие 1 019 человек.

Правительства Терезы Мэй и Бориса Джонсона отказались поддержать новый референдум после того, как в 2014 году 55% шотландцев решили, что их страна продолжит быть частью Великобритании, напоминает ABC.