Найроби, , 08:55 — REGNUM

Кенийские парламентарии подверглись критике за «бесполезную растрату государственных средств» во время поездки в США, суммарная стоимость которой оценивается в 1 млн долларов США, передает газета Daily Nation.

По информации издания, 85 парламентариев и других сотрудников учреждения направились в штат Теннесси для участия в Национальной конференции законодательных органов штатов (NCSL) в Нэшвилле. Их проезд, проживание и суточные выплаты покрываются бюджетными средствами.

Члены парламента, которых сопровождают спикеры как Национального собрания, так и Сената, будут получать от 630 до 725 долларов в виде суточных, сообщают журналисты.

Сотрудники СМИ отмечают, что Кения направила самую большую делегацию на конференцию, в которой приняли участие около 5000 делегатов со всего мира. Например, Нигерия отправила делегацию в составе 20 человек, добавляют журналисты. Другие страны отправили от одного до шести делегатов.

Поездка делегации произошла в то время, когда президент Кении Ухуру Кеньятта предложил сократить число поездок за границу в рамках мер жесткой экономии бюджетных средств.