Анкара, , 08:42 — REGNUM

В 2018 году Турцию посетили 1,3 млн украинских туристов, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщило 7 августа информационное агентство «УНИАН».

"Только за прошлый год 1 млн 300 тыс. граждан Украины посетили Турцию. И это лучший показатель того, насколько развились именно гуманитарные связи между нашими народами», — рассказал он.

Эрдоган отметил, что на встрече с Зеленским было принято решение ускорить деятельность по привлечению инвестиций в инфраструктуру, а также обсуждались совместные шаги по ускорению экономического развития.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Владимир Зеленский предложил Турции поучаствовать в восстановлении инфраструктуры Донбасса, разрушенной в ходе гражданской войны на Украине.

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