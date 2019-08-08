Анкара, 8 августа 2019, 08:42 — REGNUM
В 2018 году Турцию посетили 1,3 млн украинских туристов, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщило 7 августа информационное агентство «УНИАН».
Эрдоган отметил, что на встрече с Зеленским было принято решение ускорить деятельность по привлечению инвестиций в инфраструктуру, а также обсуждались совместные шаги по ускорению экономического развития.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Владимир Зеленский предложил Турции поучаствовать в восстановлении инфраструктуры Донбасса, разрушенной в ходе гражданской войны на Украине.
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