Киев, 8 августа 2019, 08:14 — REGNUM
Решение Хозяйственного суда Киева в отношении экстремистской группировки С14 (организация, деятельность которой запрещена в РФ) вызывает обеспокоенность, заявил представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир, сообщило 7 августа информационное агентство «Укринформ».
По его словам, журналисты назвали группировку неонацистской, опираясь на серьёзное расследование.
Напомним, киевский суд постановил, что телеканал «Громадське» навредил репутации экстремистов, назвав С14 (организация, деятельность которой запрещена в РФ) неонацистской организацией.
Отметим, что консорциум TRAC, занимающийся исследованиями и анализом терроризма, внёс вышеуказанную группировку в список террористических организаций.