Душанбе, 8 августа 2019, 08:04 — REGNUM
В Таджикистане стартовали первые таджикско-китайские антитеррористические военные учения, сообщает 8 августа издание «Авеста» со ссылкой на министерство обороны республики.
В оборонном ведомстве уточнили, что военные учения пройдут в Горно-Бадахшанской автономной области республики. Во время маневров военнослужащие двух стран отработают взаимодействие на приграничных территориях в условиях борьбы с терроризмом.
Напомним, в октябре 2016 года в Ишкашимском районе Горно-Бадахшанской автономной области Таджикистана прошли совместные таджикско-китайские учения. В маневрах приняли участие около 10 тыс. военнослужащих с обеих сторон.
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