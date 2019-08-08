Душанбе, , 08:04 — REGNUM

В Таджикистане стартовали первые таджикско-китайские антитеррористические военные учения, сообщает 8 августа издание «Авеста» со ссылкой на министерство обороны республики.

В оборонном ведомстве уточнили, что военные учения пройдут в Горно-Бадахшанской автономной области республики. Во время маневров военнослужащие двух стран отработают взаимодействие на приграничных территориях в условиях борьбы с терроризмом.

Напомним, в октябре 2016 года в Ишкашимском районе Горно-Бадахшанской автономной области Таджикистана прошли совместные таджикско-китайские учения. В маневрах приняли участие около 10 тыс. военнослужащих с обеих сторон.

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