Париж, , 07:54 — REGNUM

Франция осуждает решения, принятые израильскими властями 5 и 6 августа, о строительстве 2304 домов на Западном берегу реки Иордан, сообщает внешнеполитическое ведомство страны.

«Эти решения ускоряют колонизацию на Западном берегу реки Иордан и в Восточном Иерусалиме. Как подтверждает резолюция №2334 Совета Безопасности ООН, колонизация противоречит международному праву. Эта политика усиливает напряженность на местах и серьезно подрывает условия для справедливого и прочного мира между Израилем и Палестиной», — говорится в заявлении МИД Франции.

Париж призывает израильские власти уважать международное право и отказаться от любых планов, которые в конечном итоге поставили бы под сомнение решение о создании двух независимых государств.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на оккупированных территориях Западного берега реки Иордан проживает примерно 650 тыс. израильских поселенцев. Палестина считает данные территории своими, что порождает напряженность между двумя государствами.

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