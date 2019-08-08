Найроби, , 07:58 — REGNUM

Депутата Зулеху Хасан выставили из парламента в столице страны Найроби за то, что она пришла на работу вместе со своим пятимесячным ребенком, передает BBC Swahili.

Женщина рассказала, что у нее «была чрезвычайная ситуация» и ей пришлось взять ребенка с собой на работу.

Парламентское заседание, которое транслировались в прямом эфире кенийской общественной телекомпанией KBC, было временно прервано, когда она вошла в дискуссионную палату парламента с ребенком на руках.

Заместителю спикера пришлось контролировать поведение депутатов, поскольку некоторые из них начали кричать, а другие стали толкать друг друга. Он приказал представительнице округа Квале покинуть палату, сказав, что ее действие был «беспрецедентным». В ответ на это депутаты-женщины покинули палату в знак солидарности с выставленным депутатом.

Впоследствии Хасан сказала журналистам, что в парламенте все еще не создали семейную комнату, несмотря на согласие о ее основании, данное это в 2013 году.

«Я очень старалась не приходить с ребенком, но сегодня у меня была чрезвычайная ситуация; что я должна была сделать? Если бы в парламенте были ясли, я бы могла оставить своего ребенка там», — заявила женщина.

«Теперь, когда мы привлекаем в парламент больше женщин, здесь нужно создать атмосферу, дружественную для семьи», — добавила она.

Согласно правилам функционирования парламента, «посторонние», включая детей, не допускаются в здание.

Инцидент вызвал дебаты в социальных сетях. Некоторые пользователи хвалили депутата, указывая на другие страны, которые разрешают присутствие младенцев в парламенте, другие, однако, обвинили женщину в том, что она ищет внимания.