Оренбург, , 07:49 — REGNUM

В Оренбургской области заседания Законодательного собрания могут стать реже. Инициативу о внесении изменений в регламент проявил комитет по местному самоуправлению и вопросам деятельности органов государственной власти, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-центре регионального парламента.

Законопроект, который предполагает заседания не реже одного раза в три месяца (сейчас действует правило о проведении заседаний не реже одного раза в два месяца), проходит необходимые согласования.

Нововведение полностью соответствует нормам федерального законодательства, подчеркнули в пресс-центре Заксобрания.