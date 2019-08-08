Шадринск, Курганская область, , 07:44 — REGNUM

Во втором по величине городе в Курганской области, в Шадринске, 7 августа дан старт выборам главы города по новому принципу. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе мэрии.

Главу Шадринска впервые выберут депутаты гордумы. Кандидатам предстоит пройти конкурсный отбор. Желающие стать мэром Шадринска могут подать документы с 15 по 29 августа 2019 года.

Конкурсная комиссия состоит из восьми человек. Из них четверо назначаются губернатором Курганской области, ещё четверо — гордумой. В процессе проведения конкурса комиссия будет оценивать кандидатов на основании представленных сведений об образовании и трудовой деятельности, а также их программы социально-экономического развития города.

Отбор будет проходить в два этапа: 2 октября — анализ документов, 4 октября — индивидуальное собеседование. По итогам этой работы в середине октября будет избран новый глава Шадринска сроком на пять лет.