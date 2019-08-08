Киркук, Ирак, , 07:47 — REGNUM

Руководство Демократической партии Курдистана (ДПК) обратилось в федеральный суд Ирака с просьбой отменить выборы в спорной провинции Киркук, об этом 7 августа сообщает Kurdistan.ru.

Официальной причиной запроса стало мнение о том, что ситуация в регионе не располагает к проведению голосования, в частности, по соображениям безопасности.

Кроме того, представители ДПК считают, что прежде, чем проводить выборы, необходимо разрешить все споры между Эрбилем и центральным правительством в Багдаде.

Напомним, провинция Киркук является объектом спора между Иракским Курдистаном и федеральным правительством. В настоящее время регион находится под контролем Багдада, курды выражают обеспокоенность относительно политики «арабизации», проводящейся в регионе.

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