Киев, 8 августа 2019, 07:38 — REGNUM
В августе НАК «Нафтогаз Украины» обязан снизить цену на газ для населения страны ещё на 265 гривен за тысячу кубометров. Соответствующее поручение премьер-министра Украины Владимира Гройсмана опубликовано 7 августа на официальном сайте правительства Украины.
«Нафтогаз» обязан продавать населению газ по самой низкой цене, зафиксированной министерством экономического развития, украинской энергетической биржей, самим «Нафтогазом» или договорами о поставках газа на условиях ВСО (возложения специальных обязанностей).
Напомним, в июле 2019 года цена на газ для населения Украины была снижена на 11,7% по сравнению с июнем месяцем.
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат от партии экс-президента Украины Петра Порошенко Юрий Бублик заявил, что даже работающие граждане Украины, как правило, не могут себе позволить оплачивать счета за газ.
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