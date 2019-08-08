Киев, , 07:38 — REGNUM

В августе НАК «Нафтогаз Украины» обязан снизить цену на газ для населения страны ещё на 265 гривен за тысячу кубометров. Соответствующее поручение премьер-министра Украины Владимира Гройсмана опубликовано 7 августа на официальном сайте правительства Украины.

Цена на газ Иван Шилов © ИА REGNUM

«Нафтогаз» обязан продавать населению газ по самой низкой цене, зафиксированной министерством экономического развития, украинской энергетической биржей, самим «Нафтогазом» или договорами о поставках газа на условиях ВСО (возложения специальных обязанностей).

«Самой низкой оказалась цена НАК «Нафтогаз». Поэтому цена газа в августе для населения, без НДС, без тарифов на транспортировку и поставку, составит 4640 грн за тысячу кубических метров, что меньше на 265 грн, чем цена в июле в размере 4905 грн», — сказано на сайте правительства.

Напомним, в июле 2019 года цена на газ для населения Украины была снижена на 11,7% по сравнению с июнем месяцем.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат от партии экс-президента Украины Петра Порошенко Юрий Бублик заявил, что даже работающие граждане Украины, как правило, не могут себе позволить оплачивать счета за газ.

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