Асбест, Свердловская область, 8 августа 2019, 06:45 — REGNUM
В Свердловской области председатель городской думы Асбеста Андрей Самарин намерен обжаловать решение суда, согласно которому с него досрочно сняты депутатские полномочия. Апелляционная жалоба будет направлена в Свердловский областной суд.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее прокуратура Свердловской области обратилась с иском в Асбестовский городской суд о досрочном лишении депутатских полномочий Андрея Самарина за нарушение антикоррупционного законодательства. Основанием для этого послужила проверка надзорных органов, по итогам которой была установлена незарегистрированная народным избранником недвижимость.
Напомним, что ранее прокуратура внесла соответствующее представление в гордуму Асбеста, но депутаты не стали лишать коллегу мандата.
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