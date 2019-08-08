Асбест, Свердловская область, , 06:45 — REGNUM

В Свердловской области председатель городской думы Асбеста Андрей Самарин намерен обжаловать решение суда, согласно которому с него досрочно сняты депутатские полномочия. Апелляционная жалоба будет направлена в Свердловский областной суд.

«Мы считаем, что это политическое решение, потому что ни о какой борьбе с коррупцией в данном случае речи не идет. У меня задекларировано 15 объектов недвижимости, за которые честно уплачены налоги мной и моей женой. Это несправедливо, тем более что вступил в силу закон о смягчении по этой статье наказаний, где суд может вынести предупреждение или даже лишить меня должности председателя. А лишение мандата — самое суровое наказание», — цитирует заявление Андрея Самарина интернет-газета Znak

Как сообщало ИА REGNUM, ранее прокуратура Свердловской области обратилась с иском в Асбестовский городской суд о досрочном лишении депутатских полномочий Андрея Самарина за нарушение антикоррупционного законодательства. Основанием для этого послужила проверка надзорных органов, по итогам которой была установлена незарегистрированная народным избранником недвижимость.

Напомним, что ранее прокуратура внесла соответствующее представление в гордуму Асбеста, но депутаты не стали лишать коллегу мандата.

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