Казань, , 06:40 — REGNUM

За вакантный мандат в думе Казани планировали бороться шесть кандидатов, но Центризбирком РТ зарегистрировал только пятерых, которые и примут участие в допвыборах депутатов третьего созыва, намеченных на 8 сентября 2019 года — в единый день выборов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Из шести заявившихся кандидатов четверо являются самовыдвиженцами. Еще по одному кандидату выдвинули отделения «Справедливой России» — 34-летнего замдиректора по информационным технологиям ООО «Грузоподъем» Рузаля Шамсутдинова и ЛДПР — 25-летнего директора ООО «Юридическая компания «Эквитас» Кирилла Евсеева. Отказано в регистрации самовыдвиженцу — председателю Всероссийского общественного движения «Против преступности и беззакония» Дмитрию Бердникову.

В выборной кампании за мандат по 15-му округу примут участие гендиректор ООО «ЭКОПОЛИС» Артур Зарипов, директор ООО"Центр промышленных технологий» Юрий Кочкин и исполнительный директор АО «Казанское пассажирское автотранспортное предприятие №1» Анна Надырова.

Напомним, главной выборной кампанией осени 2019 года станут выборы 100 депутатов Госсовета РТ. Помимо этого, в районах и городах республики пройдут различные довыборные кампании.