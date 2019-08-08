Асбест, Свердловская область, , 05:49 — REGNUM

На Урале суд удовлетворил иск о досрочном прекращении полномочий спикера городской думы Асбеста Андрея Самарина. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

По данным надзорного ведомства, народный избранник нарушил антикоррупционное законодательство и не указал в декларации недостроенный дом, который использовал для бытовых нужд, но не зарегистрировал его в базе Росреестра.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее прокуратура выходила с представлением в гордуму Асбеста о досрочном лишении полномочий Андрея Самарина и депутата от КПРФ Натальи Крыловой. Однако депутаты не стали лишать коллег мандатов.

Данная ситуация стала причиной политического коризиса в Асбесте. В начале 2019 года гордума несколько раз подряд не могла собрать кворум, чтобы провести заседание и принять городской бюджет.

В итоге оппозиционным депутатам и представителям фракции «Единая Россия» удалось договориться и работа городской думы продолжилась.

Читайте ранее в этом сюжете: В свердловском Асбесте вновь сорвано заседание думы после «перемирия»