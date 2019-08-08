Киев, , 05:35 — REGNUM

Об абсурдности надежд украинской власти снова включить в состав Украины Крым заявил член Совфеда Владимир Джабаров в интервью RT.

Комментируя заявление украинского президента Владимира Зеленского, который 7 августа заявил, что Крым рано или поздно опять будет украинским, Джабаров отметил:

«Для России подобный вариант неприемлем, как и для народа Крыма. Если же Владимир Зеленский будет настаивать на данной теме, отношения России и Украины продолжат находиться в тупике».

По оценке российского сенатора, заявление Зеленского нельзя воспринимать всерьёз. Гипотетическое присоединение Крым к Украине могло бы произойти только если Россия перестала бы существовать.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Зеленский заявил 7 августа, что такой день, когда Крым станет украинским опять, наступит, и что он, украинский президент, верит в это.

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