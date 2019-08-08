Казань, , 04:25 — REGNUM

Верховный суд Татарии сегодня, 8 августа 2019 года, рассмотрит иск отделения справедливороссов, которые требуют отменить регистрацию списка одного из своих конкурентов на выборах в Госсовет региона — «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость». Обосновывают требование истцы тем, что документы, поданные в Центризбирком РТ, имели недочёты, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В своём иске представители одной из партий, что прошли регистрацию в избирательной комиссии и может принять участие в гонке за мандаты, утверждают, что оппонентами в списке для каждого кандидата не указаны ИНН, хотя закон обязывает это делать. Истцы заявили, что список оформлен с нарушением требований как федерального закона, так и избирательного законодательства республики, а значит на момент принятия решения были основания для отказа в регистрации.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в списке «Справедливой России» — 46 человек, а партии-ответчика — десять.

Административным ответчиком в деле выступает Центризбирком РТ, дело будет слушаться в 10:00 судьей М. Сафиной.

Напомним, 8 сентября 2019 года в Татарии будут выбирать 100 депутатов Госсовета, половина из которых — по партийным спискам. Центризбирком Татарии зарегистрировал списки семи политпартий — «Единой России», «Справедливой России», КПРФ, ЛДПР, партии «РОСТА», «Коммунистов России» и «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость».

Всего принять участие в выборной гонке планируют 438 человек, из которых почти 240 претендентов по спискам партий.