Хабаровск, , 04:24 — REGNUM

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал предложил сократить число оплачиваемых мест в региональной думе с 18 до 12 — в целях экономии, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Без денег Дарья Антонова © ИА REGNUM

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В настоящее время заработную плату, а также целый перечень льгот, включая неплохую региональную надбавку к пенсии, пусть и сокращенную с приходом на пост губернатора Фургала в два раза, получают 18 из 36 краевых парламентариев. Губернатор предложил сократить их число до 12. На встрече с кандидатами в депутаты он напомнил об огромном госдолге региона, более 52 млрд рублей, а также о том, что численность чиновников правительства края уже подверглась сокращению.

Ни действующие депутаты, ни будущие пока решения не приняли.

Как сообщало ИА REGNUM, стать депутатами разных уровней в Хабаровском крае хотят сотни человек. 8 сентября, в единый день голосования, в регионе будут выбирать депутата Госдумы, новый региональный парламент, мэров городов и глав районов.